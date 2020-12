Les travaux d’aménagement de la rue Nestor Martin se finalisent. La rue est désormais à sens unique à l’endroit du passage à niveau, soit la section comprise entre la rue de la Technologie et la rue Bois des Îles. "Ce sens unique permet de réserver une partie de la chaussée à une zone partagée et sécurisée pour les piétons et les cyclistes", indiquent les échevins à la Mobilité de Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe. Cet aménagement est le résultat d'une collaboration entre les deux communes. Il a été guidé par "la dangerosité historique des lieux, l’étroitesse du passage et l’absence des nouvelles infrastructures d’Infrabel censées remplacer plusieurs passages à niveaux de la zone", peut-on lire dans le communiqué.

La dangerosité du passage à niveau est décriée par les deux communes qui se partagent les lieux depuis longtemps. Du fait de l’élévation en butte du passage à niveau par rapport à la rue, il n’y a pratiquement pas de visibilité de part et d’autre de la traversée des voies.

La rue Nestor Martin est trop étroite pour une double sens de circulation et dépourvue de trottoirs conformes. Conjuguée aux accélérations usuelles des véhicules craignant de rester bloqués aux passages des trains, la configuration des lieux rend donc l’endroit particulièrement accidentogène pour tous les usagers.

En outre, ces dernières années, l’augmentation du trafic à cet endroit doit composer avec une circulation piétonne et cycliste plus soutenue également. Ce passage est effectivement utilisé notamment par les résidents, employés et voyageurs comme alternative à l’utilisation de la passerelle provisoire d’Infrabel installée à la gare de Berchem toute proche, laquelle reste difficile d’accès et peu confortable pour ces personnes. Un détour par le passage à niveau de la rue Nestor Martin est largement préféré.

Ces constats et dans l’attente que le passage à niveau de la rue Nestor Martin soit supprimé et remplacé à cet endroit par un tunnel d’Infrabel, les deux échevins de la Mobilité, Magali Cornelissen (MR) pour Ganshoren et Thibault Wauthier (Ecolo) pour Berchem-Sainte-Agathe, ont travaillé, avec leurs services, au réaménagement de ce passage pour améliorer la sécurité routière de tous les usagers. "Pour la sécurité de tous, nous ne pouvions plus attendre les grands projets d’Infrabel. Il en va de notre responsabilité. En se serrant les coudes, nos communes travaillent ensemble à résoudre les problèmes de mobilité", précise Thibault Wautier.

Le sens de circulation permis au passage de la rue Nestor Martin – vers Bruxelles - suit celui en contrebas de la rue Albert Temmerman instauré il y a quelques mois sur la commune flamande de Zellik. Les automobilistes des quartiers situés derrière la gare du côté de Zellik entreront désormais dans Bruxelles par cette partie de la rue Nestor Martin, et pourront quitter les communes bruxelloises respectivement par la rue Bois des Îles, la chaussée de Gand et l’avenue Charles-Quint. “En tant que commune, notre proximité de terrain nous permet d’agir de manière concrète et rapide. Cette collaboration efficace nous permet non seulement de travailler à la sécurité des usagers, mais aussi à améliorer le passage des bus et à mieux encadrer le flux des navetteurs", conclut Magali Cornelissen.