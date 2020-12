Un samedi, vingt jours avant Noël, il n’est pas extraordinaire de voir la rue Neuve, dans le centre de Bruxelles, noire de monde, surtout quand on sait que les magasins non-essentiels comme la majorité des boutiques de prêt-à-porter de cette artère, sont rouverts depuis seulement cinq jours. “Il y a du monde c’est vrai mais on s’y attendait et ce n’est pas hors de contrôle”, indique Quentin Huet, président de Shopera, l’association des commerçants de Rogier à Bourse.

Seulement cette année, la foule pose problème. Tout est mis en œuvre pour la fluidifier un maximum. Un site web a même été mis en place par la commune pour connaître l’affluence en temps réel de la rue.

Entre midi et 18 heures, c’est rouge sur le site. La rue a atteint sa capacité maximale de fréquentation un peu avant midi entraînant la fermeture de la rue du côté du Théâtre de la Monnaie. Les stewards réorientent les gens qui souhaitent passer malgré la barrière… “Vous rentrez par la galerie, c’est à droite puis encore à droite”. “Ils alternent les fermetures tout au long de la journée selon l’affluence”, précise Quentin Huet.

Tout le monde se dirige alors vers le passage couvert place de Brouckère. Arrivés dans la rue, il ne faut pas traîner. Un seul mot d’ordre : “Circulez”. “Oui il faut minimiser le temps dans les magasins et dans la rue. C’est du shopping utilitaire. Ce n’est plus du shopping plaisir”, ajoute Quentin Huet.

Un jeune homme est appuyé contre une barrière devant l’entrée d’une grande enseigne. Il attend quelqu’un. “Vous ne pouvez pas rester là Monsieur”, le déloge un policier. Les seules personnes autorisées à s’arrêter sont celles dans les files des magasins. Les files qui gonflent et se dégonflent à la même vitesse. “Plus on avance dans la journée, plus longtemps on patiente j’ai l’impression, raconte Audrey dans la file de Primark, portant un sac de chez Zara. Je suis là depuis un peu plus de deux minutes, ça va mais je ne suis pas encore à l’intérieur”. Un coup d’œil à la file devant elle. Une dizaine de personnes attendent leur tour. Un steward veille à espacer les clients entre eux dans la file. Il me repère : “Circulez madame”.

Les flux des deux côtés de la barrière sont continus. Excepté deux ou trois personnes qui essaient de resquiller, les gens suivent les consignes. “C’est bien organisé. Les gens respectent bien”, confient Grabriella et Daniel devant un magasin d’accessoires de mode.

C’est également l’avis du président de Shopera, “Nous sommes contents. Il n’y a pas de débordements, les gens se comportent bien. C’était la seule variable qu’on ne maîtrisait pas. Les magasins ont acheté tout ce qu’il fallait pour accueillir les clients en sécurité. Les vendeurs ont eu des formations. Certaines enseignes ont mis des gardes devant leur entrée pour gérer les files. Les barrières Nadar fonctionnent plutôt bien pour gérer les flux”.

À l’approche de Noël, les clients risquent d’affluer davantage. Quentin Huet rappelle que tous les magasins seront ouverts dimanche. “Ne venez pas tous samedis. Les stocks sont bien présents et vous aurez le même choix dimanche”. Le représentant des commerçants avance également que d’autres mesures sont en réserve pour les jours à venir si le flux de clients devient incontrôlable. “Ce que nous voulons à tout prix éviter c’est la fermeture totale de la rue Neuve”.