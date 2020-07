La rue Royale à Bruxelles fermée pour intervention Bruxelles Belga © GOOGLE STREET VIEWS

À Bruxelles, la rue Royale est complètement fermée entre la place Royale et la rue des Colonies en raison d'une intervention des services de secours, a indiqué lundi après-midi la police locale de Bruxelles sur Twitter. Il s'agirait d'une intervention pour un véhicule suspect, mais ce n'est pas encore clair. Entre-temps, la circulation des trams sur les lignes 92 et 93 a été interrompue entre les arrêts du Jardin botanique et de Louise, et les lignes de métro 1 et 5 ne s'arrêtent temporairement pas à la station de métro Parc, selon la STIB.