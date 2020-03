La SLRB est la première administration régionale bruxelloise à obtenir ce label.

La SLRB a obtenu la certification "Great place to work", qui indique que la SLRB est un lieu de travail agréable. La société de logements sociaux est la seule organisation gouvernementale à avoir obtenu le titre cette année, un titre qui est à renouveler tous les ans. "Cette certification est une réalisation exceptionnelle car ce label demande un haut niveau d'exigence pour l'obtenir", se réjouit l'organisme de logement social dans un communiqué.

Le label est accessible pour les organisations de tous secteurs confondus ayant minimum cinquante employés. La société souhaitant obtenir la certification Great place to work doit obtenir un score minimum de 70% dans le Trust Index, une enquête de satisfaction des employés divisée en cinq catégories : la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté ou encore la solidarité. Cette enquête vaut pour deux tiers des points.

Le dernier tiers provient du Culture Audit. Il se concentre sur les pratiques employées par les ressources humaines et par les directeurs qui créent un environnement qui attire et retient les talents, ce qui est essentiel pour que les entreprises restent compétitives. La société doit obtenir un score minimal de 50% pour espérer obtenir le label.

"C'est une reconnaissance incroyable pour nous, nous avons fait de nombreux efforts ces dernières années pour accroître l'implication de nos employés afin d'atteindre nos objectifs très ambitieux. Car nous savons que les employés impliqués sont beaucoup plus heureux et plus efficaces au travail, et c'est l'essentiel pour nous", explique la directrice générale adjointe de la SLRB Dorien Robben.