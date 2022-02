Ce dimanche 20 février aura lieu la première édition du "Street&Sportwear Market" au See U. C’est un évènement organisé par le Brussels Vintage Market, qui lui a lieu tous les premiers dimanches du mois.

Une quarantaine d’exposants venant des quatre coins de Belgique et de l’étranger se réuniront pour proposer des sneakers et des vêtements vintages, de seconde main ou encore neufs. "Les magasins professionnels Hypd, Nectar, Street Lab, eclectic store qui seront présents".

© DR

Cette édition a aussi fait appel à des professionnels du métier pour que les clients trouvent ces pièces rares, des chaussures qu’on ne trouve nulle part ailleurs. "On veut se démarquer des baskets qu’on trouve dans tous les vintage market. On doit répondre à un public de fans", dit-elle.



Au niveau des prix, Morgan explique que les fans de sneakers sont parfois prêts à mettre plusieurs centaines d’euros pour leur paire, mais le but est aussi qu’elle soit accessible à tous les portefeuilles. "On peut trouver des sneakers entre 50 à plusieurs centaines d’euros", ajoute-t-elle.

Cette édition a aussi prévu différentes animations. "On a établi une programmation plus dynamique que d’habitude : Dj (Selecta Killa), démo break Dance, un tatoueur, une démonstration fabrication de skateboard", explique Morgan. Il sera également possible de boire un verre et de manger un bout sur place.

L’évènement aura lieu ce dimanche 20 février au See U, avenue de la couronne 227 à Ixelles, de 10h à 18h.