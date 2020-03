Face à la menace coronavirus, les Bruxellois(es) se montrent solidaires et créatifs. Mais quand les propositions et les demandes affluent de partout, difficile d'y voir clair. Chaque jour, La DH-Bruxelles vous proposera un récapitulatif non exhaustif des initiatives citoyennes et des demandes des Bruxellois. Si vous voulez faire passer un message dans cette rubrique, envoyez-nous un mail à dh.bruxelles@saipm.com.

Outre les groupes Facebook, des groupes Whatsapp ont été créés pour permettre aux citoyens d'une même commune de se retrouver dans une même conversation et d'ainsi pouvoir demander de l'aide ou offrir leurs services. L'initiative est encore en phase de structuration. "L'idéal serait qu'il y ait un responsable "bénéficiaires" par commune qui regrouperait puis repartagerait dans le groupe Whatsapp les besoins."

L'adresse mail bxl.covid@gmail.com a également été lancée pour inviter toute personne en difficulté à Bruxelles à faire part de ses besoins.

Courses et nourriture

Difficile pour tout le monde, cette période affecte d'autant plus les personnes en situation de précarité. Ainsi, la Voix des sans-papiers en appelle à votre solidarité. Le collectif demande de la nourriture (riz, huile, oignon, pommes de terre, lait, sucre, sel, légumes frais) et des produits de nettoyage (désinfectant mains, gants, sacs poubelle bleus et blancs). Pour les aider, contactez Moudou (0499/884821).

De son côté, un Bruxellois travaillant pour une société de taxis privés propose de mettre des chauffeurs à disposition pour faire des courses et livrer des personnes en difficulté. "Si vous avez des contacts de personnes dans le besoin ou d'associations, je suis preneur."

Vaincre la solitude

Si les GSM et les réseaux sociaux permettent à la majorité d'entre nous de rester en contact malgré le confinement, toutes les tranches de la population n'ont pas accès aux nouvelles technologie. Sur le groupe Facebook "Solidarité Solidariteit Brussels Bruxelles Coronavirus", un habitant de Saint-Josse demande ainsi à garder du lien autrement. "Je souffre d'anxiété très forte en période ordinaire mais là mon niveau est au maximum. Je cherche quelqu'un avec qui correspondre fréquemment, c'est le genre de choses qui me rassure. Merci d'avance."

A Schaerbeek, la maison de repos La Cerisaie est également preneuse de mots joyeux. "Vous voilà à domicile avec vos enfants et de longues heures à occuper...nous nous sommes confinés avec nos résidents à l’intérieur de la maison de repos. Certains d’entre eux souffrent de la rupture avec leurs proches, des visites. Pourriez vous leur écrire? Des cartes, des dessins, des petits mots pour illuminer leurs journées et leur rappeler que l’extérieur ne les oublie pas ! Merci à tous d’avance." Vous pouvez envoyer vos lettres à l'équipe ergo-éducation de La Cerisaie (11 avenue Britsiers, 1030 Bruxelles).

Fabrication de masques

La pénurie de masques, y compris dans le secteur des soins de santé, freine la lutte contre la propagation du virus. Et si la Belgique semble avoir du mal à en importer, les Bruxelloises n'hésitent pas à donner de leur temps et de leur savoir-faire pour pallier au mieux aux lacunes.

"Coucou les amis infirmières, enseignants et autres, en ce moment même je prépare bien sûr gratuitement des masques. Ceux ou celles qui en veulent n'hésitez pas à me contacter", écrit par exemple Meryem Couture. "Je couds des masques en tissu pour protéger du Covid-19. Je les vends 5 euros pièce. Si vous êtes intéressés n'hésitez pas. Ils seront faits sur commande. J'habite Anderlecht. Possibilité d'envoi express. Prenez bien soin de vous", partage Martine Lekeux.

La maison de repos Les heures douces à Ixelles recherche de son côté des personnes pour confectionner des masques en tissu, lavables à 90°. Elle est ouverte de 8h à 16h, vous pouvez déposer les masques à l'accueil (numéro de contact : 02/627.35.30).

Animaux de compagnie

Si vous n'êtes plus en mesure de vous occuper correctement de vos animaux de compagnie, le groupe Facebook "Familles d'accueil chats et chiens - Crise coronavirus" est fait pour vous ! La page est destinée à centraliser les demandes de personnes dans votre situation et les offres de personnes en mesure de les aider. Sortir le chien, passer à domicile nourrir le chat ou prendre à domicile l'animal en cas d'hospitalisation de son maître, les propositions sont nombreuses dans les quatre coins de Bruxelles mais les demandes tardent encore à parvenir au groupe. Si vous avez besoin d'aide ou si vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin, n'hésitez donc pas !