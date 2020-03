Face à la menace coronavirus, les Bruxellois(es) se montrent solidaires et créatifs. Mais quand les propositions et les demandes affluent de partout, difficile d'y voir clair. Chaque jour, La DH-Bruxelles vous proposera un récapitulatif non exhaustif des initiatives citoyennes et des demandes des Bruxellois. Si vous voulez faire passer un message dans cette rubrique, envoyez-nous un mail à dh.bruxelles@saipm.com.

Besoins en tous genres

Sur le groupe Facebook Solidarité Solidariteit Brussel Bruxelles Coronavirus, une citoyenne demande une trentaine d'essuies de vaisselle pour un hébergement collectif de femmes migrantes. "Impossible vu tout le reste à gérer de venir chercher malheureusement... quelqu'un pour venir nous déposer ça ? Merci beaucoup pour elles."

Les collectifs de sans-papiers sont eux aussi demandeurs de nourriture et matériel. Ainsi, le Collectif des Afghans sans-papiers a notamment besoin de masques, gants, papier toilette, shampoing, huile, oignons, pommes de terre, tomates, oeufs, sucre, beurre et confiture. Si vous pouvez les aider, contactez Azad au 0466/44.63.63. De son côté, la Voix des sans-papiers de Saint-Josse demande du savon, du gel désinfectant, des lingettes nettoyantes et de l'eau de javel. La personne de contact est Mamadou (0493/99.54.44).

Enfin, le secteur du sans-abrisme est également en manque de matériel et de personnel. Le Samusocial a besoin de renforts et recrute des travailleurs sociaux et infirmiers pour poursuivre sa mission d'aide aux sans-abri. Vous pouvez envoyer vos CV et lettres de motivation à jobs@samusocial.be. L'association L'ilot recherche quant à elle des lits de camp.

Après les masques, le gel

Face à la pénurie de matériel, les Bruxellois(es) continuent de se mobiliser. Ici, une offre de gels. "Bonjour à tous ! Je suis responsable Métier et Talent chez Makisu et, avec l'accord des fondateurs, mes collègues et moi avons fait le tour de nos restaurants afin de récupérer le gel anti-bactérien qui se trouvait encore dans nos stocks et d'en faire don. Le butin est un peu maigre (16 bouteilles) mais c'est toujours mieux que 0 ! Si je vois beaucoup d'appels à masques, je n'en ai pas encore vu pour le gel (cela dit, j'imagine que j'ai peut-être loupé des publications ! ). Quelles associations/instances/groupe de personnes/... en auraient besoin et qui peut me mettre en contact ? Je suis sur Watermael-Boitsfort mais peux me déplacer au besoin."

Vaincre la solitude

Après La Ciseraie, à Schaerbeek hier, c'est aujourd'hui la maison de repos Les Ursulines, à Bruxelles-Ville, qui vous invite à écrire à ses résidents pour rompre l'isolement. "La situation est très compliquée pour eux. Outre le personnel soignant les résidents n’ont plus aucun contact avec le monde extérieur ni avec leurs proches qui ne peuvent plus leur rendre visite." Si vous souhaitez prendre la plume, vous pouvez adresser vos mots aux résidents de la maison de repos et de soins Aux Ursuline, 6 rue des Ursulines à 1000 Bruxelles.

Table de discussion en néerlandais à distance

Du bruit pour la solidarité

Parce que le confinement n'est pas une raison pour arrêter d'apprendre, un Bruxellois vous invite à continuer à pratiquer le néerlandais !

Pour terminer en beauté, notez cette initiative lancée dans plusieurs pays ces derniers jours : "Chaque jour à 20h, nous voulons envoyer un message de soutien, une message de solidarité, un appel à l'action. Nous invitons tous les habitants de Belgique à venir à leur fenêtre ou balcon avec un signe visible (un drap, un carton, du papier, avec ou sans message) et à faire du bruit, en tapant des mains, en utilisant vos casseroles ou en chantant." L'action vise notamment à soutenir le personnel soignant, en première ligne face au virus.