Le parquet de Hal-Vilvorde a requis, jeudi, une peine de 30 mois de prison contre un trentenaire qui détenait près d'un demi-million de photos pédopornographiques.

L'homme, entraîneur dans un club de sports de combat, avait aussi réalisé des petits films de jeunes filles mineures et avait filmé la fille de 11 ans de son amie. La police a découvert l'homme lorsqu'elle avait constaté en décembre 2015 que des images pédopornographiques étaient échangées via un compte Twitter. Ce compte appartenait à S.G., de Hoeilaart. En juin 2016, les enquêteurs avaient découvert d'autres comptes Twitter et d'emails où étaient échangées des images illégales. Ces comptes appartenaient à S.G.

Une perquisition a ensuite été menée au domicile de S.G et de sa partenaire et plusieurs ordinateurs, tablettes, gsm et disques durs externes ont été saisis. La police a découvert près de 500.000 photos de pédopornographie. L'homme avait aussi pris des photos et vidéos de mineures. La fille de 11 ans de sa compagne avait aussi été filmée.

Le parquet a demandé une peine sévère. Une partie de la peine pourrait être exécutée avec sursis si l'homme suit un traitement.

Jugement le 28 mars.