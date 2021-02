La station Botanique ouverte pour les sans-abris à partir de ce mardi soir Bruxelles J.Bo La station de métro Botanique est fournie aux associations sociales pour accueillir les personnes dans le besoin © BAUWERAERTS DIDIER

La Stib met à disposition des associations d'aide aux sans-abris la station Botanique des lignes de métro 2 et 6 à partir de ce mardi soir. Bruss'help organise un accueil pour les sans domicile-fixe dans la station. Pour rappel, Bruss'help est une association de droit public, mandatée par la Cocom, chargée de coordonner les dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion aux personnes sans-abri en Région bruxelloise ."Dans cette station, toute la nuit des travaileurs sociaux qui circulent dans les rues seront présents. Il y aura des maraudes du Siamu Social et de l'associaton Diogènes, indique François Bertrand, directeur de Bruss'help. C'est d'ailleurs dans cette station qu'a lieu l'opération Thermos". Cet accueil nocture devrait durer 15 jours.