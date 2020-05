Le chef de groupe CDH Geoffroy Kensier déplore le timing et l'absence de débat au sein du conseil communal.

La statue du général Storms, une des figures de la colonisation du Congo sous le règne du roi Léopold II au XIXème siècle, sera prochainement déplacée du square de Meeûs à Ixelles vers l'Africa Museum situé à Tervuren, selon une information divulguée vendredi par la RTBF et confirmée par le bourgmestre d'Ixelles Christos Doulkeridis. Une demande de permis d'urbanisme a été introduite en avril et est actuellement dans les mains des instances régionales. Contact avait été pris pour avis par la commune, au préalable à la demande de permis, avec la Commission des monuments et sites car le lieu est classé.

Christos Doulkeridis (Ecolo) explique que la question du buste du général Storms a été portée assez tôt dans la législature dans le cadre d'une réflexion globale sur l'espace public, qui intègre aussi sa féminisation: "Inévitablement dans cette réflexion vient la question de savoir ce que l'on garde et ce que l'on enlève. Si de nouvelles places vont advenir, il y a aussi des noms d'endroits qui ont fait leur temps. L'histoire est ce qu'elle est. Personne ne peut la réécrire, mais on est responsable de ce que l'on affiche dans l'espace public. Il n'était pas question de détruire la statue du général Storms, mais je pense qu'elle a aujourd'hui plus de sens dans un musée où elle sera contextualisée. Je ne pense pas qu'il y ait de combat à mener contre cette personne en particulier, car c'était d'abord une époque. Ce sont les autorités d'alors qui ont considéré ses actes assez importants que pour le mettre sur un piédestal. Elle a eu cette place pendant près d'un siècle, mais je ne crois pas qu'elle ait à la garder ad vitam æternam. L'argument n'est sûrement pas le même avec le roi Léopold II, qui certes a un côté contestable pour ce qui s'est passé en Afrique, mais qui reste un des rois de Belgique".

Le mouvement citoyen pour la décolonisation de l'espace public avait à ses débuts entre autres proposé de "déboulonner" des statues. Le débat s'oriente aujourd'hui vers le fait de cesser de nourrir un culte dans l'espace public aux figures de la colonisation, sans les faire tomber dans l'oubli pour réaliser un travail de mémoire salutaire. "La réaction a été forte au départ parce que les autorités publiques niaient le débat", rappelle Kalvin Soiresse, co-fondateur en 2012 du collectif Mémoire coloniale et député Ecolo depuis 2019. "Le sujet arrive à maturité. Des chercheurs ont fait des travaux sur la propagande coloniale, mais qui n'étaient pas vulgarisés pour le grand public". Il avance qu'il s'agit d'un premier retrait d'une statue colonialiste dans l'espace public belge et qu'il y a des évolutions en marche au niveau de l'enseignement et d'un travail sur les responsabilités.

De son côté, le chef de groupe CDH Geoffroy Kensier déplore le timing et l'absence de débat au sein du conseil communal.