Le "Lines 2020 festival" de la STIB.

On le sait, cet été il n'y aura pas de Tommorowland, pas de Rock Werchter ni de Pukkelpop. Si de nombreux festivaliers cherchent encore des solutions pour se faire rembourser, la STIB a posté une petite affiche humoristique sur les réseaux sociaux.



"Votre seul festival de l'été", voilà comment la STIB, via son compte Twitter, a présenté une parodie d'une affiche de festival en détournant les noms des artistes.



En plus des David Guettram, Kendrick Hankar, Martin Tomberg ou encore Twenty One Drivers à l'affiche, on retrouve les mesures sanitaires à respecter, notamment lors de l'utilisation des transports.