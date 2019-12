La STIB va diffuser une sélection de musiques conçue spécialement pour Noël dans les stations de métro bruxelloises.

La société de transport a dévoilé ce matin la playlist que les voyageurs pourront apprécier lorsqu'ils attendent patiemment leur métro sur les quais.

Il y a une dizaine de jours, la STIB avait en effet demandé aux internautes de partager les titres qu'ils souhaitaient entendre lors de leurs trajets."Nous vous préparons une playlist de Noël dans le métro, mais quels titres voulez-vous entendre ? Dites-le nous, nous enverrons vos suggestions à notre lutin DJ", écrivaient-ils ainsi sur leur compte Twitter.



C'est donc maintenant chose faite avec cette sélection de titres qui accompagnera les oreilles des voyageurs durant cette période de fêtes. Bien évidemment, l'inévitable "All I Want for Christmas is you" de Mariah Carrey est au rendez-vous mais également d'autres classiques de Michael Bublé, Leonard Cohen ou bien encore de Katy Perry se retrouvent dans cette playlist de Noël.