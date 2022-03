Stromae confirme son statut d’expert de la communication. Tout le monde se souvient de son clip "formidable" tournée à Louise, le Maestro revient dans la station Rogier, où il a sollicité le designer et artiste Arnaud Lapierre.

Le concept, un couloir conique où les murs sont des miroirs, plus on avance, plus les reflets se multiplient. L’expérience est contre-intuitive, l’humain n’est pas programmé pour avancer vers un coin, "et puis on découvre que tous nos reflets sont différents", confie l’artiste.

"Le but, c’est d’engager le visiteur dans une émotion, dans une action, provoquer une sensation, c’est de l’engagement." En clair, pas question ici de faire un remake de la pochette de l’excellent album Multitude de l’artiste, mais bien de s’approprier l’œuvre, "qui existe à travers les photos du public, publiées sur les réseaux sociaux".

An Van Hamme, porte-parole de la Stib, se réjouit d’une telle initiative. "La musique dans le métro, c’est quelque chose qui nous tient à cœur."

L’album diffusé dans les stations

Les douze titres de l’artiste seront diffusés dans les stations de la société de transports jusqu’au 12 mars, soit aussi longtemps que l’installation artistique.

L’installation se trouve dans un espace commercial situé dans la partie gratuite de la station. Y sont à gagner de nombreux lots, comme des places de concert, vinyles, ou Mobib à l’effigie de Stromae.