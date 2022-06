Celles et ceux qui chantonnent sous leur douche avant d’aller travailler vont trouver la nouvelle intéressante. Une nouvelle façon de resserrer les liens dans l’entreprise a été développée par deux passionnés de musique. Leur start-up, Corporate Music Awards (CoMA), propose une formule qui rappelle le concept du concours Eurovision de la chanson, non pas entre pays mais entre entreprises !

Le duo a lancé le concept en juin 2021 en sachant ce qu’ils font : Lionel Duez est un ancien avocat, musicien et créateur d’événements basés sur la performance artistique, le plaisir et l’aventure tandis que Gaëthan Dehoux est ingénieur du son, musicien professionnel et producteur bruxellois.

Ils sont en fait partis d’une étude qui démontrait que les teambuildings ne sont pas des plus appréciés : quasi un employé sur trois n’aime pas les activités proposées. Et pourtant, "97 % des employés pensent que le manque d’esprit d’équipe a un impact sur les résultats de l’équipe. Il est donc important d’avoir un bon groupe… Avec les Corporate Music Awards, une équipe travaille pendant un an à la création d’une chanson originale et d’un clip vidéo et concourt ensuite avec d’autres entreprises pour gagner les ‘Golden Glasses’", souligne Lionel Duez. Le truc en plus, c’est la diversité : "Vous voulez chanter, danser ou jouer dans le clip ? Ou bien vous êtes plus doué techniquement et vous pouvez aider avec la prise d’image ou bien vous vous sentez une âme de chef pour tout suivre de A à Z ? Vous voulez faire partie du jury ou vous préférez être un supporter ? Tout est possible", explique Gaëthan Dehoux.

L’année se compose de quatre modules : la composition de la chanson, la réalisation du clip, une vidéo d’entreprise de 40 secondes et des visuels : pochette de l’album, photos, drapeau, du nom du groupe, etc.

Un projet qui a déjà enthousiasmé la Stib, un bureau d’avocats et la société Taleo Consulting : "J’ai voulu emmener mes collaborateurs dans ce monde et renforcer leur lien en créant ensemble une véritable œuvre audiovisuelle dont ils se souviendront toujours. Et aussi gagner le concours !", sourit Nicolas de Raulin, le CEO.