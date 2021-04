Redessiner les rues de la capitale selon les principes de l'architecture traditionnelle. C'est ce que vous propose l'association bruxelloise La table ronde de l'architecture à travers un appel à contre-projets. "Le principe est simple : nous proposons plusieurs photos de rues défigurées par le modernisme (bruxellisation) et nous appelons toutes les personnes intéressées à se munir d'un crayon et à les redessiner", explique Nadia Everard, membre de l'ASBL.

Le meilleur projet sera élu par la communauté Instagram de l'association. "Nous avons rencontré une véritable vague d’enthousiasme et reçu en tout treize propositions qui sont des merveilles d’art et d’imagination. Nous réitérerons l’expérience le mois prochain dans la ville de Liège. Nous pensons que c’est une manière engageante et constructive de réconcilier citoyens et architecture et de montrer aux politiques qu’il existe une alternative plus humaine, belle et durable à l’architecture du béton."