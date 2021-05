Ce mercredi à 12 h 45 le Siamu (Service d’incendie et d’aide médicale urgente) de Bruxelles a été contacté pour un incendie dans une maison de trois étages rue Prudent Bols à Laeken. Deux enfants, Amarra et Yajun nés respectivement en 2018 et 2016 sont décédés des suites de l’incendie. Leur mère était à la pharmacie lorsque le feu s’est déclaré.

"Elle devait acheter des médicaments pour son diabète. Elle a pris la plus petite avec elle, car elle pleure beaucoup mais elle a laissé ses deux garçons. C’est un vrai drame. Nous sommes effondrés. C’était deux garçons tellement gentils", nous a confié Koita, la tante des deux garçons. Ils étaient scolarisés à Saint-Gilles, près d’Horta. Les deux enfants sont décédés à l’hôpital.