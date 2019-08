Fin juillet, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen) affirmait qu'il "faudrait implémenter cette mesure en concertation avec la Flandre et la Wallonie".

Dans L'Echo ce matin, la nouvelle ministre bruxelloise en charge de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen) déclare en substance : "Pour l'instant, on paie une taxe fixe par an, peu importe si on utilise beaucoup ou peu sa voiture. On veut modifier cela pour avoir une taxe liée à l'usage du véhicule. Si vous roulez dans les heures de pointe avec telle ou telle voiture, ce sera telle ou telle taxe au lieu d'une taxe annuelle fixe. Idéalement, ce sera une taxation kilométrique mise en place avec les autres Régions. Mais si cela prend encore dix ans pour qu'elles soient convaincues, nous n'avons pas le luxe d'attendre à Bruxelles. Dans tous les cas, nous allons y aller."

Le 22 juillet dernier, elle affirmait déjà dans La DH : "Le système idéal est d’instaurer une taxe kilométrique intelligente tout en diminuant la fiscalité automobile existante. Mais il faudrait implémenter cette mesure en concertation avec la Flandre et la Wallonie. Nous lancerons les discussions lorsque ces deux entités auront leur gouvernement. Entre-temps, la fiscalité sera repensée en fonction de l’usage au lieu de la possession comme c’est le cas aujourd’hui."

Comment expliquer ce coup d'accélérateur soudain alors que ce dossier n'est pas de sa pleine compétence mais bien de celle du ministre des Finances Sven Gatz (Open-VLD) ? Simplement : mettre un coup de pression sur les partenaires wallons et flamands en pleine négociation pour la formation de leurs gouvernements respectifs, ancrer plus encore les objectifs bruxellois dans les esprits des automobilistes, entreprises, etc. et poser le débat avant qu'il ne soit tué dans l'oeuf par l'un ou l'autre parti des futurs exécutifs wallon et flamand.

Cette sortie a rapidement créé une tension certaine entre les différents partis du gouvernement bruxellois. Première crise ? "Non, mais un premier couac sérieux", assure un observateur. "Elke Van den Brandt aurait peut-être dû attendre la formation des gouvernements flamands et wallons avant de sortir la grosse artillerie. De plus, cette compétence relève du ministère des Finances (piloté par Sven Gatz - Open-VLD), pas de ses services. En tous les cas, elle n'a pas la pleine charge de ce dossier. Meilleure preuve, tous les débats sur ce sujet se font en commission des Finances, pas ailleurs."

Une déclaration prématurée ?

Sven Gatz a d'ailleurs rapidement retoqué sa collègue Groen : "Il est écrit dans l'accord de gouvernement bruxellois que la Région bruxelloise se concertera, dans le cadre du Plan national Climat, avec les Régions wallonne et flamande sur un prélèvement kilométrique intelligent à Bruxelles. Tant que les gouvernements wallon et flamand ne sont pas formés et tant que cette concertation n'a pas eu lieu, toute déclaration sur ce point de membres du gouvernement bruxellois est prématurée", a expliqué le ministre des Finances.

Au PS également, on temporise. "Notre position est claire", explique Ridouane Chahid, chef de groupe PS au parlement bruxellois et spécialiste Mobilité au PS bruxellois. "Nous sommes favorables à l'instauration d'une taxe kilométrique et nous souhaitons la mettre en oeuvre rapidement. Le débat doit être posé. Comme le dit la ministre Van Den Brandt, nous n'avons pas le luxe d'attendre. Mais nous n'avons pas le luxe de nous permettre un conflit institutionnel avec les deux autres régions." Le PS rappelle que cette taxe intelligente est une taxe de substitution, pas une taxe supplémentaire. "Elle s'inscrit dans un débat plus large sur la fiscalité. Notre objectif est d'améliorer la mobilité pas de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la Région bruxelloise."

Le ministre-président Rudi Vervoort (PS) a lui aussi mis le hola. “Chaque chose en son temps. Certains principes sont inscrits dans la déclaration qui a reçu la confiance du parlement. Maintenant, il faut que chacun prenne le temps d’investir ses compétences et travaille collectivement pour apporter des réponses concertées et crédibles pour améliorer la fiscalité environnementale. Je n’ai pas de doute que chaque membre du gouvernement s’inscrive dans cette dynamique.”

Suffisant pour rassurer ses amis socialistes wallons ? Pas certain...