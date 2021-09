Les soirées de vendredi, samedi et dimanche ont été animées dans la cité Versailles, à Neder-Over-Heembeek. La police y a multiplié les interventions et arrêté quatre mineurs pour une nuit en garde à vue. La DH a rencontré leurs proches, restés anonymes, qui dénoncent des interventions abusives ainsi qu’une stratégie d’intimidation de la part des forces de l’ordre. Ces événements arrivent dans un "climat tendu" selon Ilse van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles Ixelles, une semaine après les incidents entre jeunes, pompiers et policiers.