Pour préserver la santé de tous, Plein Publiek a réaménagé ses espaces de manière à respecter scrupuleusement la distanciation sociale.

Ce lundi 8 juin marque une nouvelle étape des plus attendues dans cette sortie de crise, avec la reprise du secteur Horeca. Dès ce mardi, l’équipe de Plein Publiek accueille le public sur la terrasse du Mont des Arts.



"Si notre belle terrasse qui surplombe le Monts des Arts n’a pas pour habitude d’ouvrir le lundi, c’est avec une ardente impatience que toute l’équipe de Plein Publiek accueille à nouveau les touristes et les Bruxellois. Du mardi au dimanche inclus à partir de 11h30, bar et restaurant rouvriront leurs portes, et les phalanges de nos chefs brûlent d’à nouveau concocter des petits ou grands plats qui enchanteront vos papilles", explique Nordine El Ghabri, responsable communication de Plein Publiek.

, poursuit-il.précise-t-il.Rappelons enfin qu’à l’intérieur, le public aura en outre l’occasion de (re)découvrir les serres ou de vivre – jusqu’au 28 juin – ‘’L’Expérience immersive’’ consacrée au maître Pieter Brueghel, avant l’installation en août d’une nouvelle exposition picturale intitulée ‘’Meet the Masters’’.