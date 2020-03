Elle va être reportée à une date ultérieure, normalement en automne.

Chaque année, les Noirauds font la tournée des restaurants du centre-ville - et de la périphérie - pour récolter de l'argent au profit des enfants défavorisés. Les collectes devaient se dérouler de jeudi à dimanche mais il n'en sera finalement rien à cause du coronavirus. Les quelque 80 collecteurs sont ainsi priés de rester chez eux.

La décision a été prise par le conseil d'administration de l'Œuvre Royale des Berceaux Princesse Paola. La tournée est reportée à une date ultérieure qui n'a pour l'heure pas été communiquée.

"Il n'aurait pas été responsable d'organiser la collecte cette semaine et de manipuler des billets. Nous pourrions en effet être une source importante de propagation du virus si certains d'entre nous sont porteurs de ce virus ou se font infecter lors de la collecte", explique Albert Vermeiren, patriarche et administrateur des Noirauds. "La collecte et le cortège qui devaient se tenir ce samedi ne sont pas annulés. Ils sont simplement reportés. Nous espérons pouvoir organiser la collecte et le cortège en automne."

Le conseil d'administration prie les chefs de secteurs de prévenir les collecteurs du report et de se rendre dans chaque restaurant contacté afin de les informer de la situation. "La Ville de Bruxelles a été avisée de la décision et nous comprend tout à fait", poursuit Albert Vermeiren.

L'objectif des Noirauds est de récolter du matériel au profit d'enfants défavorisés, comme des chaises roulantes, des appareils auditifs, offrir des vacances scolaires, etc. L'année passée, un montant de 45 000 euros a été récolté.