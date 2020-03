Cette pizzeria bruxelloise a livré 15 pizzas au personnel soignant des Cliniques universitaires Saint-Luc, et va continuer dans ce sens dans les prochains jours.

En ces temps de confinement, les initiatives se multiplient pour venir en aide aux seniors et au personnel médical. De son côté, la pizzeria La Trinacria, située à Woluwe-Saint-Lambert, a souhaité participer à la solidarité qui s’organise en livrant, mardi soir, quelque 15 pizzas au personnel soignant des Cliniques universitaires Saint-Luc.

"L’hôpital est situé à 500 mètres de notre établissement. Avant l’entrée en vigueur du confinement, des infirmières venaient régulièrement pour récupérer des pizzas. Elles venaient ici très marquées, faisaient des journées de plusieurs dizaines d’heures. C’est à ce moment là qu’on a vraiment pris la mesure de ce qu’il se passait et en guise de remerciement, on a tenu à leur livrer des pizzas directement à l’hôpital", expliquent Fabrizio et Gio Bongiorno, les co-propriétaires du restaurant situé à Tomberg.

C’est ainsi que quinze pizzas ont été distribuées. "Nous avons d’abord contacté l’hôpital pour savoir s’il était possible pour nous, vu le contexte de propagation du virus, d’apporter des pizzas. La cheffe infirmière des urgences nous a autorisé à le faire et était très touchée par notre initiative", explique Fabrizio.

© DR



"Tout le personnel soignant est au front pour lutter contre le coronavirus et par ce biais, on a voulu leur offrir une éclaircie en ces temps compliqués. Ils ont besoin d’être soutenus par la population. Nous sommes tous dans le même bateau, et la situation est très critique pour les indépendants, mais il est indispensable de s’entraider. Si vraiment l’union fait la force en Belgique, c’est maintenant qu’il faut le démontrer !", abonde Gio.

Désormais, La Trinacria propose uniquement un service de livraison et un take away. "Les pertes vont être immenses mais c’est notre seul moyen de combler le manque. Tous nos employés ont été mis au chômage économique et il ne reste plus que nous deux et un cuisinier pour faire tourner notre affaire", concluent les deux acolytes, qui vont encore distribuer des pizzas aux hôpitaux dans les jours qui viennent.