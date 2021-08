Deux méthodes ont été retenues, en accord avec la fédération du commerce Comeos, la Cocom et la Commission communautaire commune, en charge de la santé en région bruxelloise. Un vaccibus arrivera sur le parking des magasins Action de Molenbeek et Anderlecht (du lundi au jeudi, une semaine sur deux) et Ikea Andelercht (tous les vendredis et samedis). D'autre part, le Primark d'Ixelles (du mercredi au vendredi) et les hypermarchés Carrefour d'Evere et d'Auderghem (du lundi au vendredi) mettront à disposition des locaux pour vacciner leurs clients.

"L'opération est prévue pour durer plusieurs semaines", précise l'administrateur délégué de Comeos, Dominique Michel. "Et si le succès est au rendez-vous, elle pourrait être étendue à d'autres chaînes et magasins en Région bruxelloise, voire à d'autres grandes villes du pays, comme Anvers, par exemple, où le taux de vaccination est également faible dans certains quartiers."