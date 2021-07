La Cocom, la Fédération des Associations des Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB), la Fédération des Maisons Médicales (FMM) et le "Brusselse Huisartsen Kring" (BHAK), ont tout mis en œuvre pour permettre aux médecins généralistes de proposer la vaccination à leur patientèle depuis le 19 juillet en cabinet individuel, en pratique de groupe ou en maison médicale, a indiqué l'institution bicommunautaire bruxelloise.

La Cocom propose la vaccination à la fois de façon centralisée depuis le mois de février à travers ses centres de vaccination et, depuis fin avril, de façon décentralisée à travers les équipes mobiles, les antennes locales ou encore les Vacci-Bus.

Ces actions de vaccination décentralisées répondent aux besoins spécifiques de la Région bruxelloise en la rendant encore plus proche des habitant(e)s. La vaccination via les médecins généralistes permet quant à elle de se faire vacciner par une personne de confiance qui peut répondre aux questions que l'on se poserait encore, a souligné la Cocom par voie de communiqué.

Préalablement, la Cocom a consulté les fédérations pour développer des procédures opérationnelles et logistiques. Elle a ensuite organisé un webinaire d'informations pratiques, auquel 140 médecins généralistes ont pris part.

Si l'on veut se faire vacciner par son médecin de famille, il est recommandé de le/la contacter afin de s'assurer qu'il/elle pratique cet acte médical. En effet, les médecins généralistes peuvent choisir de vacciner ou pas.

Depuis lundi, les médecins généralistes bruxellois peuvent passer leurs commandes de vaccin via un espace dédié sur la plateforme Bru-Vax et demander soit une livraison qui se fera par un transporteur agréé, soit une collecte via le HUB Central ou les centres de vaccinations désignés. Les professionnels de la santé peuvent s'y connecter grâce à un login et un mot de passe qui leur sera fourni par leur fédération, la FAMGB ou BHAK.

Les vaccins en collecte peuvent être retirés soit au HUB Central qui les fournit conditionnés en flacons ou en seringues pour le vaccin Johnson et Johnson et en flacons pour le vaccin Pfizer, soit dans certains centres de vaccination bruxellois qui fournissent les deux vaccins conditionnés en seringues ou en flacons. Les médecins reçoivent également le matériel nécessaire: des seringues, des aiguilles et du sérum physiologique pour diluer le vaccin Pfizer et des cartes de vaccination.

Les médecins généralistes se chargeront de l'enregistrement de la vaccination sur VaccinNet.