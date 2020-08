Cécile Jodogne, Ridouane Chahid et Emir Kir - les trois bourgmestres de la zone de police Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) - ont décidé d'interdire la vente de boissons alcoolisées à emporter entre 22h et 7h du matin. Sont précisément concernées les boissons "exédent un titre alcoométrique de 1,2%". La vente et la consommation d'alcool restent autorisées dans les débits de boissons, les restaurants et via les services de livraison.

Cette mesure fait suite à une série de troubles à l'ordre public survenus cet été dans plusieurs quartiers de la zone tels que la place Liedts, la place de la Reine, rue de Brabant mais aussi sur le territoire des communes d'Evere et Saint-Josse-ten-Noode (place Houwaert, rue Verbiest, place de la Paix, place Paduwa, rue de Liedekerke, etc.).

Les services police ont en effet remarqué que de plus en plus de personnes achetaient de l'alcool pour le consommer, en bande, dans les parcs et/ou sur les bancs publics. L'objectif de cette mesure est donc de lutter contre ces rassemblements nocturnes, sources de nombreux troubles du voisinage et de petite criminalité.

La mesure prend effet à partir de ce samedi 21 août.