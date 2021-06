La tournée européenne de Joe Biden passe par Bruxelles ce week-end. Le président américain arrivera chez nous dès ce dimanche soir, et restera en Belgique jusqu'à mardi, jour où il rencontrera le roi Philippe. Pour assurer la sécurité des déplacements de Joe Biden, de nombreux périmètres ont été dressés. Quartiers bouclés, rues fermées à la circulation et au stationnement, etc: on fait le point.

Autour de l'établissement The Hotel, un large périmètre de sécurité est déjà en place, et le boulevard de Waterloo est bloqué à hauteur de l'hôtel prestigieux (entre la rue du Pépin et la rue du Grand Cerf, précise RTL Info). Même chose du côté de l'ambassade américaine située boulevard du Régent, où le président logera. Les rues inaccessibles sont celles-ci : le boulevard du Régent - entre la rue de la Loi et la rue Lambermont - et la rue Ducale, entre la rue de la Loi et la rue Lambermont.

Lundi, en plus de cela, l'avenue Leopold III (quartier de l'OTAN) sera fermée toute la journée et cela entre le Ring 0 et le croisement avec l'avenue Jules Bordet, dans les deux sens. Le périphérique extérieur de Bruxelles sera aussi temporairement fermé à la circulation, ainsi que plusieurs tunnels bruxellois.

Mardi, des zones seront également inaccessibles autour du palais royal, Joe Biden y rencontrant le roi Philippe. Des problèmes de circulation sont donc à prévoir, car la rue Brederode ne sera pas accessible, tout comme la place des Palais et la place du Trône.

Le quartier des institutions européennes sera aussi partiellement bouclé, car le rond-point Schuman sera fermé aux voitures, ainsi qu'une partie de la rue Froissart.