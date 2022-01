Le Codeco du 6 janvier se résume en une phrase : les mesures actuelles restent d’application, c’est-à-dire que l’on maintient la fermeture de l’Horeca à 23h et l’arrêt complet de la culture festive en intérieur. Pour ces secteurs, c’est un pas de plus vers l’oubli.

Va-t-on pouvoir profiter de la culture festive en intérieur cet hiver ? Va-t-on refaire la fête un jour à Bruxelles ? Se dirige-t-on vers le zéro Night Life à Bruxelles pour les années à venir ? Lorenzo Serra, le cofondateur de "Brussels By Night Federation", qui représente les professionnels du secteur de la nuit à Bruxelles, a réagi au dernier Codeco du jeudi 6 janvier. "C’est dur de répondre sans se fâcher car, une fois de plus, les êtres humains que nous sommes, et la jeunesse, ne sont pas une priorité pour le gouvernement. Suite aux ratés des trois derniers Codeco, je me demande d'ailleurs s’il y a une personne sur 100 qui écoute encore ces conférences de presse."