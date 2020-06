Au vu des températures annoncées dans les prochains jours, la Ville de Bruxelles, le CPAS et les maisons de quartier ont activé mardi leur plan canicule.

Dès que les températures enregistrées dépassent les 28 degrés, les équipes des maisons de quartier se rendent au domicile de personnes identifiées afin de veiller à leur état de santé et de garder le contact.



Ces équipes luttent contre l'isolement et la solitude des personnes fragilisées (les personnes âgées, moins valides, en situation de précarité...). En venant à domicile, elles assurent ainsi un contact régulier avec ces personnes, une distribution d'eau ainsi qu'une vérification de leur état de santé et de leurs conditions de vie. Toute personne en situation de précarité ou de dépendance, peut s'inscrire ou se faire inscrire via le numéro de téléphone gratuit 0800/35.550 afin de bénéficier des services liés au plan. Un numéro de fax (02/218.32.48) et une adresse email (info@lmdq.be) sont également disponibles pour les personnes malentendantes ou ayant des difficultés à s'exprimer.