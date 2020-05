Trente foyers bruxellois seront accompagnés par la Ville pour apprendre à consommer autrement.

Chaque année, un(e) Bruxellois(e) jette en moyenne 171 kg de déchets résiduels. Cela équivaut à 650 g par jour et par personne, juste à la maison, sans compter les déchets recyclables ni ceux produits à l'extérieur. Forte de ce constat, la Ville de Bruxelles s'apprête à lancer un "défi zéro déchets" à trente de ses habitant(e)s. L'objectif : modifier leur façon de percevoir les déchets pour réduire au maximum leur production de déchets.

"Notre volonté d'être une commune pionnière en matière de zéro déchet est inscrite dans notre accord de majorité. Nous avons voté l'urgence climatique et, dans ce cadre, nous avons mis en place un plan zéro plastique pour les événements, rappelle l'échevine de la Propreté publique Zoubida Jellab (Ecolo). Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin en réveillant les consciences au sein des foyers bruxellois. Je pense que ce challenge est une façon motivante de faire changer les mentalités."

Concrètement, toutes les personnes domiciliées sur le territoire de la Ville et prêtes à s'engager dans la réduction de leurs déchets ménagers peuvent dès à présent s'inscrire en ligne. Les trente foyers sélectionnés bénéficieront d'un accompagnement de la Ville de mi-septembre prochain à mai 2021. Six ateliers thématiques leur seront proposés, ainsi que deux visites à l'incinérateur et au centre de tri Recyclis de Forest. "Il est toujours impressionnant de voir la quantité de déchets qui se retrouvent à l'incinérateur ! On leur proposera aussi des trucs et astuces et des visites dans les quartiers pour identifier les commerces zéro déchet. Et puis, on veut montrer que réduire ses déchets, c'est réduire son budget : consommer autrement permet de réaliser jusqu'à 30% d'économies."

En mai, à la fin du défi, un diplôme sera remis aux participant(e)s, qui deviendront peut-être des référent(e)s en la matière dans leur quartier. "Le but est de former des ambassadeurs qui pourront partager le message autour d'eux et ainsi créer un cercle vertueux", conclut Zoubida Jellab.

L'inscription en ligne se clôturera mi-septembre.