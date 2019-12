Après trois ans de procédures judiciaires, le couple a pu se marier en mai dernier.

Refusant de marier un oncle et sa cousine par alliance, la Ville de Bruxelles a été condamnée par la Cour d'appel qui a ordonné de célébrer le mariage, annonce la RTBF. Cela fait trois ans que Maïmoun Mjoti, un Belge d'origine marocaine de 67 ans et Fatima-Zohra Berdouni, Marocaine de 48 ans luttent avec la justice belge pour pouvoir se marier civilement.

Les premières démarches auprès de l'administration de la Ville ont lieu en décembre 2015. "Fatima est ma nièce par alliance. C’est la nièce de ma première épouse, qui est décédée d’un cancer le 13 avril 2015", explique Maïmoun. "Avant de décéder, elle a exprimé une dernière volonté: que je ne reste pas seul, que je dois me remarier quand elle disparaîtra. Elle émet le souhait que je m’épouse sa nièce, la fille de son frère. Je connaissais Fatima-Zohra depuis des années, évidemment. Je l’ai vue grandir. Elle connaît mes enfants. Elle voulait aussi fonder sa propre famille. Et puis, il y avait déjà eu des unions entre nos familles: une de ses sœurs avait épousé un de mes frères. Nous avons décidé de nous marier et nous avons introduit une déclaration de mariage le 21 janvier 2016."

Face au refus de la Ville de célébrer leur union, le couple introduit un recours devant le Tribunal de la famille. Débouté, le couple va en appel et obtient gain de cause. L'arrêt de la Cour ne considère pas comme "significative" la différence d'âge des époux. Plus ce que cela, il stipule que "la

Maimoun Mjoti et Fatima-Zahra Berouni se sont mariés à l'Hôtel de Ville de la Grand-Place de Bruxelles le 4 mai dernier.