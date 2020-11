Cette étude sera dirigée par le sociologue Andrea Rea avec la collaboration de l'épidémiologiste Marius Gilbert. Le but de celle-ci est de permettre de cibler les profils rapidement afin que la Ville et son CPAS puissent leur apporter des solutions optimales et adaptées.

Pour le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, l'objet de cette étude est de pouvoir cibler au mieux les personnes précaires et dans le besoin social. "Qu'il s'agisse de mamans isolées, des étudiants, des SDF, de personnes qui ont perdu leur boulot récemment ou encore des seniors fortement touchés par l'isolement, l'idée est de pouvoir les aider de manière très ciblée et très vite, spécifiquement".

Ce projet interdisciplinaire mené avec l'ULB entend rendre visibles les invisibles de la crise, celles et ceux qui, pour des raisons diverses, n'ont généralement pas accès à la parole pour faire comprendre leur réalité sociale souvent compliquées. "Rendre visibles ces publics qui passent sous le radar des institutions, les entendre sur leur vécu, objectiver leur situation sociale, donnera à notre CPAS un nouvel outil pour accomplir ses missions d'aide et de cohésion sociales au plus près de leurs besoins", a commenté pour sa part le président du CPAS de la Ville de Bruxelles Khalid Zian.

Le travail de recherche sera basé sur la récolte des expertises des professionnels de terrain travaillant au quotidien avec ces populations afin de compléter la connaissance épidémiologique au sujet de la diffusion de la maladie et des impacts des mesures de confinement sur ces populations.