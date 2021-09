La nouvelle rue entre le quai des Péniches et le quai de Willebroeck portera le nom d’Eunice Osayande, une travailleuse du sexe nigériane sauvagement assassinée en juin 2018 derrière la Gare du Nord.

En juin 2018, une prostituée d’origine nigériane, Eunice Osayande, est assassinée à 23 ans dans le quartier de la Gare du Nord de Bruxelles. La nuit du 4 au 5 juin, un client (17 ans) lui donne 17 coups de couteau. Un meurtre qui a suscité beaucoup d’émotion dans le quartier, avec notamment une marche blanche en son hommage. À son tour, trois ans après les faits, la Ville de Bruxelles souhaite également rendre un hommage et "attirer une attention permanente sur toutes les femmes (oubliées) victimes de traite humaine, de violences sexuelles et de féminicides".

Une nouvelle rue entre le quai des Péniches et le quai de Willebroeck portera donc prochainement le nom d’Eunice Osayande. "La Ville de Bruxelles travaille depuis quelque temps déjà à féminiser les noms de rues bruxelloises. Jusqu'à présent, nous avons toujours choisi des femmes aux réalisations exceptionnelles - mais souvent oubliées. Mais le féminisme pour moi ne concerne pas seulement les femmes qui "excellent". Le féminisme concerne toutes les femmes et inclut les droits et les luttes des femmes à tous les niveaux sociaux", explique Ans Persoons (Vooruit), échevine en charge de la Dénomination des voiries.

De son côté, l’Union des travailleurs du sexe (UTSOPI) "se réjouit de cet hommage fait à notre collègue qui nous a été enlevée si sauvagement. Les travailleurs du sexe sont souvent oubliés, cette fois-ci ce ne sera pas le cas".

Arrêté deux semaines après les faits, l’agresseur d’Eunice Osayande attend son procès. En janvier 2021, le procès contre le groupe de trafiquants s’est tenu en janvier de cette année. Les quatre auteurs ont été condamnés à entre 33 mois à 4 ans de prison.