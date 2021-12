L’administration régionale en charge de l’Urbanisme (urban.brussels) a dressé un procès-verbal à l’attention de la Ville de Bruxelles et d’Infrabel. Elle a constaté, après une visite menée le 20 septembre dernier, des "infractions commises sur le Passage Chambon", à Laeken, Concrètement, urban.brussels déplore "la modification de l’aspect architectural de l’ouvrage et le non-maintien en bon état du bien classé" et conclut que "les faits de la cause constituent une infraction au code bruxellois de l’aménagement du territoire".