Lorsque les beaux jours reviennent même quelques jours, nous avons tous envie de mettre le nez dehors et profiter des primo rayons du soleil. Surtout en cette période confinée. Et justement, lorsqu'on part en balade pour la journée, son sandwich sous le bras, reste l'épineux problème de la toilette. Quand tous les établissements horeca sont fermés où se soulager ? La Ville de Bruxelles s'est emparée du dossier et "souhaite faciliter à chacun et surtout à chacune l’accès aux toilettes dans l’espace public", précise dans un communiqué le porte-parole de l'échevine (Ecolo) de la propreté Zoubida Jellab.

Actuellement, 29 urinoirs et 14 toilettes (10 de la Ville de Bruxelles et quatre de la STIB) sont accessibles sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Leur emplacement est repris sur le site Bruxelles.be. "Mais ce n’est pas suffisant, se reproche le cabinet de l'échevine. La Ville de Bruxelles se doit de faire plus, surtout en cette période de Coronavirus". La Ville de Bruxelles lance aujourd’hui son plan d’action Toilettes qui reprend différentes initiatives visant à multiplier les points d’accès permettant de se soulager.

Entre 2021 et 2022, huit nouvelles toilettes vont être placées sur la Ville de bruxelles. Cette année, seront installées deux toilettes classiques rue Putterie et rue des Six Jetons ainsi que deux toilettes sèches au square Prince Léopold et au Bois de la Cambre.

En 2022, deux nouvelles toilettes classiques à la porte d’Anvers et à la place de la Chapelle et deux nouvelles toilettes sèches au parc d’Egmont et dans un autre parc bruxellois seront misesn en place.

Ces 8 toilettes s’ajouteront à celles prévues par la Stib (deux en 2021, plusieurs autres en 2022) et aux 14 déjà présentes sur le territoire communal.

La Ville de Bruxelles va créer un réseau de "toilettes accueillantes" en collaboration avec le secteur horeca, les commerçants et les espaces publics et culturels. Ces derniers seront invités à ouvrir au grand public leurs toilettes. La Ville de Bruxelles établira une convention avec les établissements volontaires et mettra une prime de 1 000 euros à leur disposition pour accompagner le nettoyage de ces espaces. Pour la ville, ce réseau permettra d’ouvrir 50 toilettes supplémentaires au grand public.

Dix urinoirs amovibles appelés "uritrottoirs" seront également utilisés pour permettre de maintenir propres des lieux régulièrement souillés. Ils seront répartis dans le pentagone.

Dans les lieux où l’uritrottoir n’est pas une solution, 14 sites ont été identifiés, "une peinture hydrofuge et le placement d’aquadrains permettront une meilleure protection des murs et un nettoyage plus fréquent et plus efficace pour éliminer odeurs et salissures répétées", précise le communiqu

Pour finir, cinq toilettes de style "festival" seront réparties dans la Ville. Il s'agit de toilettes provisoires et amovibles qui seront placées dans des endroits ponctuels comme la place du Jeu de Balle

Pour trouver ces toilettes, la visibilité dans l’espace public sera renforcée avec un fléchage spécifique sur les poteaux d'information piétonne, une carte reprenant les toilettes publiques et les établissements participant au réseau "oilettes accueillantes" et l’application gratuite Peesy permettra de géolocaliser les toilettes publiques en direct pour l’ensemble de la Région bruxelloise.

"A terme, pour que la ville soit réellement ouverte à tous et surtout à toutes, mon ambition est de transformer tous les urinoirs en toilettes, avance l’échevine de la propreté Zoubida Jellab. C’est un objectif ambitieux. Mais pour le bien-être des femmes et des filles dans l’espace public, c’est un objectif indispensable à atteindre".