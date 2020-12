L'école maternelle et primaire néerlandophone qui va ouvrir, rue de Senne dans le quartier Pentagone, à la rentrée 2022 n'a pas de nom. Comme l'école est située rue de la Senne, tout le monde lui donne le nom de "Zenneschool". "Malheureusement, nous ne pouvons pas garder ce nom, car il y a déjà une Zenneschool à Bruxelles, précise le cabinet de Ans Persoons, échevine de l'urbanisme et de l'enseignement néerlandophone. Nous faisons appel à la créativité des habitants et des organisations du quartier. "

La Ville recherche un nom répondant à au moins un des critères suivants : le nom doit faire référence à l'histoire, à l'identité du quartier ou au monde de l'enfance ou bien encore cela doit être un nom de femme ayant des mérites en matière d'éducation et de recherche

Pour faire une proposition, voici le lien : https://www.bruxelles.be/un-nom-pour-la-nouvelle-ecole-la-rue-de-la-senne