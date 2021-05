La Ville de Bruxelles organise ce samedi 8 mai, de 11h à 17h, une journée portes ouvertes dans ses serres et pépinières communales. Les serres sont situées en périphérie de Bruxelles à Sterrebeek, rue Zavelstraat, 95.

Les visiteurs pourront se balader dans les 8.800m² de serres et de halls d'ombrage où se trouvent les plantes annuelles, bisannuelles et vivaces. Ainsi que dans les 5,5 ha de terrain pour la pépinière où sont mis en culture les arbres plantés par la suite sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Des stands et activités (sous réserve), des activités pour les enfants et des visites guidées seront organisés. De la petite restauration et des boissons seront proposées aux public. Les amateurs pourront également repartir gratuitement avec des plants potagers. Plus d'infos au 0800/14477.