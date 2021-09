L'obligation du port du masque dans certaines artères prenait fin ce mercredi. La Ville de Bruxelles a prolongé cette obligation. Voici la liste des lieux où le port du masque reste obligatoire :

- rue Neuve

- marché Anneessens, le mardi matin

- marché aux puces du Jeu de Balle, chaque jour du lundi au dimanche

- marché bio de la place Sainte-Catherine, chaque mercredi

- marché de la chaussée d'Anvers, le mercredi matin

- marché d'art et d'artisanat (place Agora), du vendredi au dimanche

- marché de Wand, chaque vendredi après-midim

- marché des Antiquités du Sablon, le samedi et le dimanche

- marché Objectif Zéro Déchet (place Sainte-Catherine), le samedi

- marché Peter Benoit, le vendredi

- marché Bockstael, le samedi matin

- marché square Marguerite, le mercredi après-midians les transports en commun, les arrêts et les gares.

Pour mémoire, le port du masque reste également obligatoire,

- pour les personnes exerçant un métier de contact et leurs clients

- pour les clients et le personnel de l’horeca, sauf lorsqu’ils sont assis à leur table

- dans les magasins et centres commerciaux

- lorsqu’un marché, un marché annuel, une braderie, une brocante, un marché aux puces ou une fête foraine accueille plus de 5000 visiteurs simultanément.

- dans les bibliothèques et les médiathèques

- dans les auditoires et les salles de conférence

- dans les lieux de culte, les lieux de rassemblements philosophiques et lors des cérémonies liées aux cultes, aux funérailles ou aux mariages civiles (y compris si celles-ci ont lieu en extérieur)

- dans les établissements relevant des secteurs récréatif, festif, évenementiel, culturel,… (par exemple dans les cinémas, les théâtres, les salles de concerts, les musées, les casinos et les salles de jeux, etc.)

- lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d’audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre

- lors des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions sportives et des entrainements sportifs, et des congrès sauf si cela se déroule à l’extérieur, lorsque le public est tenu de rester assis, le masque peut être enlevé aussi longtemps que la personne est assise ;

- lors des foires commerciales, en ce compris les salons

- lors des manifestations