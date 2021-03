La journée du 8 mars est aussi celle du coup d'envoi de la "Semaine des droits de la femme", à l'échelle de la Ville. De l'aveu de l'échevine Lydia Mutyebele, qui présentait l'événement sur place lundi après-midi, la Bourse est un lieu hautement symbolique car de sa construction jusqu'aux années 70', elle était purement et simplement interdite aux femmes.

Durant la semaine des droits de la femme, la Ville d'aborde un aspect particulier des inégalités Hommes- Femmes. Cette année, il s'agit des difficultés rencontrées par les femmes pour se réaliser dans les domaines professionnels, sportifs, scientifiques et artistiques.

Les activités organisées depuis samedi et jusqu'à dimanche prochain ont été adaptées aux mesures sanitaires. Le programme varié se compose de projections de films, débats, expos, activités sportives et artistiques. Il est ouvert à tout public, mais sur réservation.

On y épinglera entre autres l'édition d'un « Genderbook » visant spécifiquement l'amélioration de la mixité et de l'impact féminin dans le sport. Ce manuel donnant une place centrale au monitoring de genre est le fruit d'un travail réalisé au sein du club d'ultimate freesbee «les Flying Rabbits». L'ultimate est un sport mixte, encore peu connu mais en plein essor qui porte le fairplay et le jouer ensemble comme valeurs principales. Le club organisera aussi deux séances d'initiation ouvertes à toutes et à tous.

Le Design Museum Brussels propose quant à lui de rendre compte du rôle important des femmes dans l'histoire de la prestigieuse école allemande du Bauhaus. La projection du documentaire «The Women of the Bauhaus» (Bauhausfrauen), raconte l'histoire de près de 500 femmes, artistes et designers, issues du Bauhaus.

L'asbl Roots Events et son documentaire « Elles bossent » fera pour sa part un focus sur le parcours d'entrepreneures issues des diasporas africaines sub-sahariennes. Ce documentaire diffusé online met en lumière les inégalités et clichés qui persistent dans l'entrepreneuriat au féminin et plus précisément concernant les femmes issues des diasporas afro-caribéennes qu'elles soient nées ici ou là-bas à travers leurs témoignages.

Le programme complet de la semaine est disponible sur le site web de la Ville de Bruxelles ainsi que sur page facebook de la cellule égalité des chances (https://www.facebook.com/egalite.des.chances.bxl/).