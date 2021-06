Une école secondaire pour 700 élèves, des logements, une salle de sport et de théâtre, une crèche et deux parcs. Voici ce qui va pousser sur la zone de 27 hectares située entre le pont Van Praet et l'avenue des Croix du Feu, à Neder-Over-Heembeek. Les Bruxellois sont invités à découvrir le projet de la Ville de Bruxelles pour cet espace qualifié "d'entonnoir géant où s’engouffre tout le trafic automobile entrant et sortant de la ville". Rendez-vous ce mercredi soir via une réunion d'information en ligne.

"Ce masterplan définit la vision à long terme, qui tient également compte du développement spatial le plus souhaitable pour des terrains privés tels que le site de Wagnez et Euroveiling. Aucun plan concret n'est encore avancé pour ces sites, mais le Masterplan voit des opportunités pour densifier et réorganiser intelligemment ces sites afin de renforcer la cohésion du quartier", précise l'échevine bruxelloise de l'Urbanisme Ans Persoons (one.brussels), qui promet que ce "masterplan ne sera pas rangé dans un tiroir".

C'est la Régie Foncière de la Ville de Bruxelles - propriétaire de nombreux terrains sur la zone concernée, qui dirigera la mise en œuvre du plan. A cet effet, un appel à projets a été lancé pour la construction de l'école, de la crèche et de logements. L'intention est de livrer cette première phase du plan en 2026.