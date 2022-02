La Ville de Bruxelles va gérer le piétonnier comme un "centre commercial à ciel ouvert" Bruxelles M. L. © GUILLAUME JC

Consciente du manque de mixité commerciale de son piétonnier, la Ville de Bruxelles a mis en place un plan d'attaque dont l'ambition est de "positionner" le piétonnier "comme la vitrine du centre-ville où l’ensemble des utilisateurs - habitants, travailleurs, chalands et touristes - peuvent se promener et faire leurs achats de manière agréable et sûre", argue le schéma de développement commercial pour le piétonnier présenté hier soir en conseil communal. Explications.