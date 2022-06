La VRT a obtenu le permis de construire pour son nouveau siège, qui sera édifié sur le site de Mediapark, boulevard Reyers à Schaerbeek, rapporte mardi la rédaction de VRT NWS. Le futur bâtiment du service public audiovisuel flamand s'étendra horizontalement sur quatre étages. Il sera intégré dans l'environnement naturel des lieux.

Le nouvel édifice sera plus précisément situé derrière le bâtiment actuel, qui sera démoli. La construction pourra commencer lorsque le permis environnemental aura été obtenu. Le cabinet du secrétaire d'État bruxellois Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit) s'attend à ce que toutes les autorisations soient rentrées pour le 20 juillet.

Le contrat est attribué à une équipe de construction. Outre les bureaux d'architecture OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers Architects et Bureau Bas Smets, l'équipe est composée des bureaux d'ingénierie Tractebel et CES, du constructeur de studios de télévision et de radio Ideal Acoustics, des entreprises de construction Willemen Construct et Jan De Nul Group et du groupe de technologie du bâtiment EEG.

En impliquant les contractants dans la conception dès le début, via la procédure dite de "design & build", le radiodiffuseur public veut éviter les problèmes survenus par le passé. En novembre 2019, la VRT avait en effet cessé de travailler avec une association temporaire d'architectes et d'ingénieurs lorsqu'il est devenu évident que le projet ne pourrait pas être réalisé dans les limites du budget.

Le bâtiment devrait être achevé à l'été 2026. La nouvelle mission doit être réalisée avec un budget de 133,5 millions d'euros.

La RTBF est également en train de construire son nouveau siège sur le site de Mediapark. Le nouveau bâtiment s'élèvera sur six étages et comprendra une superficie de plus de 38.000 m². Sa mise en fonction est prévue en 2024.