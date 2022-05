Ils sont modestes, Bernard Leboucq et Yvan De Baets.À tel point qu’ils ont hésité à fêter les 20 ans de leur bière fondatrice, la fameuse Zinnebir. "On voit fleurir tellement de brasseries à Bruxelles.On se demande dans quelle mesure on a initié ce mouvement", questionne sincèrement le premier.

Pourtant, c’est indéniable, la Zinnebir et son iconique étiquette vert et jaune a révolutionné les goûts des Bruxellois. Elle a ramené l’amertume au premier plan et lancé la tendance des bières dites "de soif", légères en alcool."On se détachait nettement des bières dites “spéciales”, alcoolisées, doucereuses et épicées". Yvan De Baets se voit en "éducateur de goûts, on a expliqué aux tenanciers, aux serveurs, en quoi cette bière qu’ils trouvaient trop amère était authentique".

Ce faisant, La Senne impulse aussi le mouvement du retour de l’industrie en ville."Je suis très fier d’avoir une usine ici à Bruxelles", acquiesce Yvan De Baets. "La technologie, c’est merveilleux quand elle permet de produire et conserver au mieux les produits naturels".

C’est depuis cette base high-tech de Tour & Taxis ouverte en 2020, au plancher de palettes, que les deux précurseurs retracent 20 ans de passion. Où tout est parti d’une rencontre.

1. Une bière née dans un squat

"Cette histoire de la Zinnebir née dans un squat, c’est 100% vrai", assure Bernard Leboucq. "J’étais actif dans l’associatif, dans le droit au logement. Je tenais des tables d’hôtes chaque vendredi soir et j’ai donc brassé une bière illégale pour un resto illégal". On est loin de la Zinne de 2022."C’était une vraie bière d’amateur. Et honnêtement, c’était impossible de faire une bonne bière avec mon matériel de l’époque. C’était grunge".

2. Ils doublent le nombre de brasseries

En 2002, pour la 2e Zinneke Parade, l’organisatrice suggère à Bernard de prévoir du stock.. Le nom du breuvage est tout trouvé. Ça s’avérera un coup de génie. C’est lors de la biennale folklorique que la route des compères se croise pour la première fois., rigole Yvan.

En 2002, Yvan De Baets a une expérience dans le monde brassicole via une fonction commerciale chez Cantillon et De Ranke.Il compte étudier le brassage.Bernard Leboucq lui, se lance avec son épouse en investissant 25.000€."C’est une autre époque", rappelle-t-il. "Pour moi, les gens avec des GSM étaient des frimeurs.Si j’avais une adresse mail, je devais aller au cybercafé pour les lire… Je n’ai aucun souvenir visuel de ces débuts.Pas de selfie.C’est un peu moche".

Les deux briscards saluent la scène de 2022 "où chacun sait dans quoi il se lance et où tout le monde élève le niveau".Mais pour eux, c’était l’inconnu. "À l’époque, quand on voulait tenter le coup dans le monde de la bière, l’habitude était plutôt d’ouvrir un bar à bières spéciales. Notre démarche était improbable. On a doublé le nombre de brasseries à Bruxelles puisque seule Cantillon subsistait", s’amuse Bernard. "C’est exceptionnel. Sans doute que ça ne s’était plus fait à Bruxelles depuis Charles de Lorraine!"

Leurs premières années se déroulent dans une petite base de Sint-Pieters-Leeuw, en périphérie. Avant de doper la production grâce aux copains de De Ranke, puis Thiriez. Et c’est en 2010 que La Senne se pose en bord de Senne, à Molenbeek.

3. Étiquette d’inspiration art deco

"Dès le départ, on a revendiqué le terroir urbain. Nos premiers clients, c’est le milieu associatif. Les squatteurs, les organisateurs de concerts". On est loin de l’image collée sur les bouteilles au début du millénaire. "C’était rural: des noms en -ette, des farfadets, des moines bedonnant, des cochons, des représentations outrancières de la femme". Sur papier kraft, Bernard Leboucq dessine lui-même une Senne verte qui serpente.Mais c’est trop cheap pour l’export aux USA. "Il fallait fignoler".





C’est là qu’entre en jeu Jean Goovaert. Appelé à la rescousse pour l’affiche d’un festival, le graphiste s’attaque à la Zinne. "On insère des références art deco et, surtout, le skyline de la ville", explique celui qui dessine désormais à temps plein pour la brasserie. Et qui a depuis lors désigné près de 75 étiquettes. Le jaune vient évidemment du soleil qui rayonne aussi dans le logo de la maison.Quant au vert, on ne se souvient pas trop d’où il atterrit. En tout cas, "à l’époque, cette étiquette est un ovni". Qui a reçu une édition spéciale pour les 20 ans de son contenu.

4. Une levure maison

N’importe quel passionné peut reconnaître une bière de La Senne à la première gorgée. L’une des raisons, c’est cette levure tellement identifiable. "Nous cultivons en effet notre propre souche de levure. Une levure, c’est vivant. Il faut des années pour la connaître. C’est pourquoi je m’étonne parfois de voir les jeunes brasseurs jongler avec 20 souches différentes", glisse De Baets. "Moi, je suis persuadé qu’on peut faire de nombreux styles de bières avec la même levure. Nous, on en fait même un triple avec la Jambe de Bois".

5. Jusque dans les night-shops

La Senne héberge aussi une 2protégée: une levure brettanomyces bruxellensis, authentique rareté qu’on retrouve dans les gueuzes ou dans l’Orval. Cette baguette magique indispensable aux fermentations spontanées, qui leur donne cette saveur de yaourt ou de cuir,Bingo! Elle fait désormais les beaux jours de la Bruxellensis, la sauvage maison.

"On sert d’abord Bruxelles".

C’est le credo des fondateurs de La Senne. Dont la Zinnebir reste la plus brassée avec 35 à 40% du volume des 14.500 hectos annuels. "On brasse 2,5 Zinnebir pour 1 Taras Boulba, notre 2e plus gros volume".

Et Bruxelles a encore soif. Leboucq : "On y est encore en progression. C’est plus compliqué dans les autres régions, surtout en Wallonie".De Baets: "Il y subsiste peut-être un reflex chauvin ou un manque de curiosité qui n’existe pas en Flandre".





La Zinnebir est donc écoulée à 60% dans la capitale. Et suite au Covid, on la retrouve désormais… dans les night-shops. C’est que La Senne s’est résolue à changer sa stratégie du " tout aux cafés " pour alimenter désormais les supermarchés .Il en allait de sa survie. "La Zinne dans les night-shops, c’est l’effet Colruyt", confirme Bernard. "C’est bizarre. Mais j’y vois la preuve qu’on est entré dans les mœurs. C’est comme quand je vois une capsule à nous dans un parc. C’est dommage, mais c’est aussi une fierté".

Pas de gâteau mais 3 brassins et des fêtes

Outre l’étiquette anniversaire et un poster géant sur la verrière de la brasserie, la Zinnebir sera dignement fêtée par 3 brassins inédits qui réinterprêtent la recette. Ils seront confiés aux brasseries qui ont permis à la bière de prendre son envol en l’hébergeant dès le berceau, De Ranke et Thiriez. Mais aussi à Joël Galy, fondateur de La Mule à Schaerbeek, qui a fait ses classes à La Senne. On se réjouit de goûter tout ça lors de la soirée du 1er octobre où sont prévus concerts et DJ sets.

Avant ça, on s’échauffera les mollets et le gosier le 18 septembre avec la cyclosportive de l’équipe locale de la brasserie: Team de la Senne. Ça va suer du houblon.