Ce jeudi, le collège de police de la zone Bruxelles-Nord présentait son plan pour la sécurité routière. Premier constat : les verbalisations augmentent, les accidents diminuent. "Le but, c’est de diminuer les verbalisations en modifiant le comportement des conducteurs", explique Werner de Coninck, directeur adjoint du service Circulation de la police Bruxelles-Nord.

Contrôler la vitesse et protéger les usagers faibles

Zéro décès sur les routes de la zone Bruxelles-Nord depuis début 2019. Pour maintenir ce chiffre, six "axes rouges" ont été ciblés, deux par commune.

Concrètement, ces "axes rouges" sont contrôlés depuis le 29 octobre pour une durée de sept semaines, dont deux où la police sera visible sur place et effectuera des contrôles. L’objectif : rendre la police et ses actions visibles afin de changer les comportements des conducteurs. À Schaerbeek, c’est l’avenue Léon Mahillon et la rue Masui qui sont concernées, les avenues Cicéron et des Anciens Combattants à Evere, pour Saint-Josse, il s’agit de la rue des Coteaux et de la rue du Progrès.

Bonne nouvelle du côté des usagers vulnérables (piétons, cyclistes et autres), les accidents avec lésions corporelles sont en diminution depuis 2017. Conséquence des confinements ? Même pas ! "On constate que ces accidents se maintiennent à un niveau bas", déclare Sabine Flamend, commissaire de police de la zone Bruxelles-Nord. Ces chiffres encourageants sont suivis de mesures : d’abord une campagne préventive envers les usagers vulnérables, et des actions de sensibilisation envers les automobilistes aux abords des carrefours, passages pour piétons et pistes cyclables.