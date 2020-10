Selon l'élue démocrate-chrétienne, ces chiffres sont en diminution par rapport à la même période de l'année dernière (453 arrestations, dont 43 mineurs). Le nombre de PV concernant des usagers d'usagers de drogue a quant à lui connu une augmentation de 30%, passant de 1.836 au cours des neuf premiers mois de l'année 2019 à 2.402 sur la même période en 2020.

"Selon la police, cette augmentation est principalement due à un plus grand nombre de patrouilles présentes sur le terrain cette année pour contrôler le respect des mesures anti-COVID", a précisé Bianca Debaets.

Pour la conseillère communale, cela reste une problématique non négligeable qu'il convient d'aborder sans tabou que ce soit par rapport aux consommateurs et ou aux dealers "qui, à mon sens, devraient plus sévèrement être poursuivis par la justice, même pour des petites quantités".

Bianca Debaets plaide aussi pour un accompagnement des usagers de drogue qui, pour la plupart, sont des victimes ou ont réellement besoin d'aide.