Le cadre actuel de la zone de police de Bruxelles Ouest comptera à l'avenir 54 membres du personnel en plus. Il comptera ainsi 1.064 postes. Ainsi en a décidé mardi le Conseil de Police de la zone. Selon la zone de police qui l'annonce mercredi, le changement et l'élargissement du cadre des effectifs étaient "une nécessité en vue d'optimaliser le fonctionnement de la zone de police et de mettre l'organisation en adéquation avec les nouveaux enjeux de sécurité et de la réalité actuelle. Cette évolution correspond aux objectifs de la lettre de mission du chef de corps 2021-2025".

Cette zone de police qui englobe les communes de Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg a connu une croissance démographique de 5,88% entre 2012 et 2021 (de 211.005 à 223.402 habitants), ce qui a entraîné une charge de travail plus importante pour les inspecteurs de quartier et les autres services de 1re ligne.

Le cadre administratif et logistique a également été étendu et renforcé.