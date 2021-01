La zone de police Bruxelles-Nord a découvert une quantité de 141 kilos de marijuana à la suite d'une dizaine de perquisitions ordonnées par un juge d'instruction le 20 janvier dernier, à Schaerbeek, Evere, Woluwe-Saint-Pierre, Vilvorde, Saint-Gilles, Uccle, Alost et Lot. Par ailleurs, une quantité de 6.285 plants de cannabis ont été découverts à Schaerbeek, Vilvorde et Lot.

Ces perquisitions ont été menées dans le cadre d'une enquête débutée en juillet 2020. La zone de police Bruxelles-Nord avait alors arrêté un suspect de trafic de drogue, dont l'exploitation du téléphone a abouti à la découverte de 470 plants de cannabis à Kraainem et a permis d'identifier d'autres suspects et d'autres lieux possibles de plantation de cannabis.

C'est ainsi que des perquisitions ont été ordonnées le 20 janvier dernier et ont abouti à la saisie d'une somme de 5.000 euros en liquide, d'une somme de 40.000 euros sur deux comptes à vue des suspects, de trois véhicules, de matériel servant à la vente de stupéfiants, d'une quantité de 141 kilos de marijuana et de 6.285 plants de cannabis, dont 1.600 plants avaient déjà été récoltés.

100 policiers de la zone de police Bruxelles-Nord ont été mobilisés pour mener cette opération, en plus d'autres policiers des zones de police où les perquisitions ont eu lieu et de la Police fédérale. Treize suspects ont été interpellés dont six ont été mis à disposition du juge d'instruction. Cinq d'entre eux ont ensuite été inculpés et placés sous mandat d'arrêt, tandis que le dernier a été relaxé.

Les sept autres suspects, en séjour illégal, ont soit été transférés en centre fermé en vue de leur éloignement du territoire, soit ont reçu un ordre de le quitter.