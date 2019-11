Mourad est en prison.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Mourad, 20 ans, a tué Dimitri, 19 ans. En cause : une casquette volée qui aurait coûté "150 euros" à Mourad, annonce La Capitale. Les faits se seraient déroulés dans une voiture de location au sortir d'un mariage, rue de l'Entrepôt, à Laeken.

Mourad et deux autres jeunes hommes seraient venus chercher Dimitri. Sur la banquette arrière, Mourad et Dimitri se disputent à propos de la casquette. La dispute se transforme en bagarre puis un couteau tombe de la poche de Dimitri, explique la famille de Mourad. "C'est vraiment un accident. Quand le couteau est sorti, le conducteur a freiné sec et c'est là que le couteau a pénétré Dimitri au niveau du thorax. Ensuite, ils se sont directement rendus à l'hôpital."

Mourad aurait ensuite quitté les lieux, se débarrassant du couteau "sous l'effet de la panique". Il se serait immédiatement rendu à la police après avoir appris le décès de Dimitri.