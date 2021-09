"Le tuyau et hotte du four ont été touchés", précise une dame, proche du gérant, assise à la terrasse. Le restaurant communiquera sur sa réouverture sur Instagram. Le restaurant reste fermé le temps que l'expert constate les dégâts.précise une dame, proche du gérant, assise à la terrasse.

Vers 11h25 ce lundi, un incendie s'est déclaré dans la cheminée d'un four à pizza d'un restaurant de pizzas et grillades dans le quartier De Wand, au carrefour entre la rue De Wand et la rue Wannecouter. L'intervention des pompiers a duré trente minutes.