Dans cet esprit, ce dimanche 12 septembre, à partir de 10h30, le Be-Here, qui se fait appeler le Village, organise une journée portes ouvertes. Toutes les entreprises seront ouvertes pour l'occasion. Certaines seront même inuagurées ce jour là comme le comptoir traiteur Quent on a faim, la Maison des tartes et le premier café coopératif Koffie entre Ami(e)s.

Entre les nouveaux comptoirs et les magasins déjà ouverts comme le chocolat Nao ou le marché bio, vous trouverez de quoi manger et boire lors cette journée portes ouvertes. Des ateliers yoga seront proposés par Be Healthy Be Here et des animations pour enfants avec un château gonflable seront également installés. A l'initiative du magasin, Bike your planet un parcours vélo pour tester votre équilibre prendra également place dans l'espace, style hanger, de Be-Here.

Avec la collaboration de l'ASBL Laeken découverte, une balade à velos sur le parcours BD de Laeken partira à 14h30 de Be-Here.