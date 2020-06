Certains riverains regrettent le manque de concertation quant au choix de l'oeuvre.

Elle sera officiellement inaugurée jeudi mais elle fait déjà l'objet de critiques. La fresque murale rendant hommage à George Floyd pose problème à certains Laekenois(es). Réalisée par l'artiste belgo-congolais Novadead, elle se veut un hommage à toutes les personnes victimes de racisme et de discriminations.

Mais certains riverains regrettent le manque de concertation quant au choix de l'oeuvre, de son emplacement et de l'artiste. "Le collège communal n'arrête pas de parler de participation citoyenne mais ne nous a pas consultés quant au choix de cette fresque. Celui-ci pose pourtant de nombreuses questions : d'autres figures 'de couleur' ont fait l'objet d'actes racistes (qu'il convient en effet de dénoncer fermement) mais avec un passif judiciaire nul. La mort de George Floyd est inacceptable et à dénoncer mais d'autres figures afro-américaines sont plus intéressantes à mettre en avant, comme Rosa Parks ou Martin Luther King."

"L'empressement de mettre cette fresque pose question alors que l'enquête judiciaire aux USA n'est pas encore terminée. Combien cela va-t-il coûter au contribuable bruxellois ?", s'interrogent les citoyens qui auraient en outre préféré qu'un artiste du quartier puisse exprimer son talent. "Enfin, la plaque explicative en-dessous de la fresque est paradoxale : elle rend hommage à Monsieur Floyd 'victime de discriminations' alors qu'il est mort d'une brutalité policière disproportionnée."

De son côté, la Ville de Bruxelles explique avoir travaillé dans l'urgence pour rendre hommage à toutes les personnes victimes de discrimination et de racisme. "Nous ne sommes pas les premiers à le faire mais nous voulions enfoncer le clou et nous inscrire dans le mouvement mondial qui a suivi la mort de George Floyd. Il faut se rendre compte qu'on est en 2020 et que des gens meurent encore à cause de leur couleur de peau. Il est vrai que nous aurions pu choisir Martin Luther King mais Floyd est devenu, bien malgré lui, un symbole de ce combat qui dépasse les frontières", précise le cabinet de l'échevine de la Culture, Delphine Houba (PS).

La fresque sera inaugurée jeudi à 15h30 au carrefour de l'avenue de la Reine et de la rue des Palais Outre-Ponts.