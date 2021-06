Entre 15h et 18h, les visiteurs seront invités à confier leurs anecdotes croustillantes sur la place ou le quartier. Il y aura également un atelier dessin. Et pour finir, ceux qui le souhaitent pourront partir à vélo en visite guidée du quartier. Il y aura trois itinéraires au choix sur trois créneaux différents.

Cette inauguration festive se fera en présence de la ministre de la mobilité Elke Van den Brandt (Groen), du Ministre-président Rudi Vervoort (PS), du bourgmestre Philippe Close (PS) et des échevins de la Ville de Bruxelles. Une heure est consacrée aux discours entre 14h et 15h.

L'équipe du tout nouveau point Cyclo , installé près de la gare ferroviaire de Bockstael, sera sur place entre 11h et 17h. Les mécaniciens pourront procéder à des réglages sur votre bécane ou vous donner des conseils. Les visites et ateliers sur la place se feront au rythme des percussions. Un concert a lieu entre 13h à 15h30. A 16h, ce sont des clowns et des artistes de cirque qui prendront le relais pour apporter de la joie sur le place.